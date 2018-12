Descubre cuáles son las principales noticias tecnológicas de la semana en América

1. Demandan a Facebook en EE.UU. por escándalo de Cambridge Analytica

2. Royal Bank of Canada y Amazon niegan haber accedido a mensajes privados en Facebook

El Royal Bank of Canada (RBC) y el gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon negaron que hayan tenido acceso a los datos y mensajes privados enviados por usuarios de Facebook y desmintieron la información proporcionada por The New York Times. Según el diario, la red social había proporcionado acceso a unas 150 empresas a los datos de usuarios, como listas de amigos.