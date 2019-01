$!El vocabulario de las redes sociales

El uso, cada vez mayor, de las variadas redes sociales, ha dado lugar a todo un listado de palabras y expresiones específicas para ellas, que casi podría constituir una jerga o idioma particular.

A estas alturas, la mayoría sabemos qué es Instagram, Twitter y Facebook, y términos como “influencer”, “youtuber” o “tuit” son familiares. Sin embargo, el lenguaje de las redes sociales va más allá.

Para comprender este particular vocabulario, recogemos algunos términos a modo de “mini diccionario” del idioma de las redes sociales.

-- TWITSTAR: Literalmente, “estrella de Twitter”. Una manera de llamar, a veces con cierto tono de burla, a supuestos “influencers” de esta red social o a quienes pretenden serlo.

-- CANDADO: Manera que tienen los “millennials” de denominar las cuentas privadas, que son accesibles solo con aprobación previa del usuario, quien debe aceptar al solicitante como seguidor, especialmente en Twitter, debido a que el símbolo que acompaña a estas cuentas es el de un candado.

-- FILTRO: Efectos con los que editar rápidamente las imágenes que se suben a las redes sociales, imitando a los que se colocan en los objetivos de las cámaras fotográficas. Existen muchos famosos, especialmente en Instagram, que tiene los suyos propios.

-- PERFIL: Es la información de un usuario que se plasma en una red social. Es nuestra carta de presentación.

-- AVATAR: Es la imagen que un usuario tiene en su perfil, y utiliza para representarse en una red social. A veces son fotografías de uno mismo, y otras dibujos, fotografías de famosos, símbolos, o cualquier tipo de fotografía.

-- STORIES: O “historias”. Publicaciones “flash”, con 24 horas de duración, famosas en Instagram y Facebook. En Whatsapp se llaman “Estados”.

-- DIRECTO: Literalmente, un contenido en vídeo que una persona retransmite en el momento, normalmente por Instagram, pero también puede transmitirse en Twitter o Facebook, al que pueden acceder sus seguidores para verlo en tiempo real.

-- SELFI: “Selfie”, o autofoto. Fotografía que un usuario se hace a sí mismo, normalmente con la cámara frontal del teléfono móvil, y que las redes sociales han popularizado mucho.

-- RT: De “retweet” (retuitear). Es decir, se usa en Twitter refiriéndose a compartir el “tuit” de otra persona. No obstante, su uso se ha extendido a otras redes y servicios de mensajería y, cuando alguien lo escribe, muestra que está de acuerdo con lo que allí se expresa.

-- PLS: Abreviatura de “please”, es decir: por favor. Suele ir acompañando a “RT” o “Fav” para pedir difusión de los contenidos . Por ejemplo: “RT PLS”, para pedir un retuit; o “Fav Pls” para pedir que le den “me gusta” a una determinada publicación.

-- FAV: De “favourite” o favorito. Es el nombre que los “likes” o “me gusta” reciben en Twitter, y esta abreviatura se ha extendido para pedir que se indique que algo agrada y expresarlo.

-- VIRAL: Se dice de un contenido que, en una o varias redes sociales, se ha popularizado muy rápido. En definitiva la expresión “se ha viralizado” viene a referirse a que algo –foto, vídeo, tuit, etc.- ha tenido una gran difusión.

-- HASTAGHS: O etiquetas. Palabras o frases (sin espacio entre las palabras) acompañadas de una almohadilla (#), con la intención de que el contenido relacionado con el tema que tratan pueda seguirse fácilmente. Algunas se vuelven virales.

-- TL: Abreviatura de “Timeline”. Básicamente, el contenido que se le muestra a un usuario de una red social en base a sus intereses y dependiendo de los perfiles de las personas a quienes sigue. Normalmente es lo que vemos al abrir o refrescar una red social. También se utiliza para referirnos a “la timeline” de otra persona, es decir a las publicaciones que ha hecho o compartido.

-- TW: Del inglés “Trigger Warning”, utilizada para avisar de que un contenido puede herir sensibilidades. Por ejemplo, cuando alguien lanza una publicación que contiene violencia explícita. También puede usarse como abreviatura de la red Twitter.

-- TL, DR: Del inglés “Too Long, Didn’t Read” (Demasiado largo, no lo he leído). Esta abreviatura se utiliza al final de un post o contenido muy extenso. También puede ser utilizado por alguien que escribió un gran número de publicaciones y hace un resumen breve por ser demasiado largo.

-- FOLLOWERS: seguidores. Es una traducción literal del inglés, como ocurre con los “like” (me gusta), que se ha popularizado.

-- FOLLOW BACK: Es cuando un seguidor (“follow”) envía un mensaje directo a otro usuario. Es una técnica común entre aquellos que acaban de empezar y buscan seguidores (denominada, cuando se usa con este propósito, “FOLLOW X FOLLOW” o “FxF”).

-- FB: Abreviatura tanto de la red social “Facebook” como de “Follow Back”.

-- TT o TRENDING TOPIC: Procede de Twitter y se ha extendido a otras redes sociales. Se refiere a aquellos contenidos que son los más populares y destacados del día.

-- DM o PM: Abreviaturas de “Direct Message” (Twitter) y “Private Message” (otras redes), que es el nombre que reciben los mensajes privados que los usuarios pueden enviarse entre sí. En español también se usan “MD” (mensaje directo) y “MP”. Incluso puede usarse “direct”, a secas.

-- YT: Abreviatura de Youtube.

-- BOT: Perfil falso creado en una red social tras el que no existe una persona real, sino una Inteligencia Artificial (por eso se usa “bot”, de “robot”). En Twitter son especialmente abundantes.

-- TROLL: Usuario tóxico que utiliza las redes sociales para molestar. De ahí que se puedan leer expresiones como “está trolleando” o “quiere trollear”. También se utiliza “fake” (falso) en referencia (a veces) al contenido que los “trolls” que se publican para engañar.

-- EMOTICONOS: Esta entrada no se refiere al uso de la palabra “emoticono”, sino a utilizar los emoticonos o “emojis” en sí mismos, que son los iconos que se usan en redes y chat de mensajería. Se utilizan habitualmente cuando no quieren invertirse demasiadas palabras en un mensaje o no se encuentran las apropiadas. Pueden acompañar a las palabras o sustituirlas.

Por Nora Cifuentes.

EFE/REPORTAJES.