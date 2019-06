$!La vulnerabilidad en ciberseguridad no es técnica sino humana, afirma experto

Esto no quiere decir que no exista peligro potencial. De hecho, este experto recuerda la vulnerabilidad detectada en WhatsApp el pasado mayo o el ataque de 2017 por WannaCry, un programa dañino de tipo ransomware que infectó miles de computadoras de todo el mundo.

“Los usuarios no son aún conscientes de esto”, sobre todo en un momento en el que es muy fácil encontrar datos personales en internet -gustos, dónde has viajado, lugar en el que vives-, y “es una lástima, porque es una ventaja para el ciberdelincuente”, subraya este experto.

Este cambio en las tácticas, argumenta, ha provocado la “democratización de la ciberdelincuencia”.

Para ser ciberdelincuente ya no es necesario tener grandes habilidades técnicas, hay tutoriales en la red, y la masiva adopción de internet y la abundancia de datos en redes sociales han convertido a cualquier persona o empleado de una organización, y por lo tanto a la organización en sí, en objetivo potencial de los atacantes.

Por eso, recalca Kalember, tiene que primar el sentido común y hay que ahondar en la educación sobre seguridad informática.

Hay que desconfiar de quien no conoces y no abrir enlaces o archivos de personas de fuera de tu entorno porque, por lo general, son maliciosos y se debe, por ejemplo, actualizar las aplicaciones móviles y no instalar aquellas que no entiendes bien, resume Kalember, quien recuerda que los ingresos de los cibercriminales podrían globalmente ascender a más de 1,3 billones de euros. EFE