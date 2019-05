$!Los europeos piden a Google, Facebook y Twitter más esfuerzos contra la desinformación

La Comisión Europea (CE) celebró este viernes los avances de Google, Twitter y Facebook para luchar contra la desinformación con tintes electorales, pero urgió a esas plataformas digitales “reforzar la integridad de sus servicios”.

En líneas generales, las tres firmas tecnológicas han aportado información sobre las iniciativas que están desarrollando para “mejorar el escrutinio de los anuncios políticos”, pero Bruselas espera más.

“Además, los datos suministrados carecen del necesario nivel de detalle para permitir una evaluación independiente y precisa sobre cómo las políticas han contribuido realmente a reducir la difusión de desinformación en la Unión Europea (UE)”, indicó la CE.

Las tres plataformas suscribieron el pasado octubre un “código de conducta” de carácter voluntario para luchar contra la manipulación de contenidos, que la Comisión Europea evalúa mensualmente para, a fin de año, establecer si es suficiente o si es necesaria una regulación obligatoria.

La tónica habitual de esas valoraciones pasa por que Bruselas señale ciertos avances de las plataformas y reclame más implicación, como volvió a ocurrir en la relativa a abril.

La principal novedad del último informe es que la CE se hace eco de la intención del gigante tecnológico Microsoft, estadounidense al igual que Google, Facebook y Twitter, de suscribir el código de conducta de la UE, que el Ejecutivo comunitario quiere extender a más plataformas y anunciantes digitales.

Además, la nueva evaluación será la última antes de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán entre los próximos 23 y 26 de mayo.

En ese sentido, fuentes europeas señalan que no han detectado injerencias rusas en relación con los comicios a la Eurocámara, si bien “puede pasar cualquier cosa” hasta el escrutinio.

En su informe, la Comisión Europea evalúa separadamente cada una de las tres grandes plataformas e indica los progresos y carencias específicos de cada una de ellas.

GOOGLE

Bruselas valora de ese gran motor de búsqueda que ofrezca datos segmentados por países, que haya retirado un “número significativo” de canales de YouTube por malas prácticas y que trabaje en desarrollar sistemas específicos para obtener datos sobre quienes publican anuncios de contenido político, aunque Google ha anunciado que no todas sus herramientas estarán listas para las elecciones europeas, lamenta la CE.

FACEBOOK

El Ejecutivo comunitario celebra que la gran red social haya reforzado sus políticas sobre publicidad política y también que haya ido más allá de sus compromisos con Bruselas, por ejemplo abriendo en Dublín un centro dedicado a operaciones electorales, y que haya informado sobre redes con origen ruso interfiriendo en Ucrania, aunque Bruselas echa de menos información relativa a la UE.

TWITTER

La red social de micromensajería ha informado sobre los anuncios que la plataforma ha rechazado por no cumplir con sus políticas o por prácticas de negocio “inaceptables”, así como datos sobre su actividad contra cuentas falsas o mensajes no deseados (”spam”), pero le recrimina que no aporte datos concretos sobre esas medidas en la UE.

CARENCIAS

El código de conducta no afecta a aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, que también se utilizan para difundir bulos y cuya problemática es más compleja ya que son mensajes de carácter privado y, a menudo, compartidos por particulares que muerden el anzuelo con sus contactos.

Fuentes europeas recordaron que el código de conducta contra las noticias falsas, bulos y manipulaciones es sólo una de las herramientas para mejorar la seguridad digital, a las que se suman iniciativas para sancionar a los autores de ciberataques o medidas para detectar y eliminar con celeridad discursos de odio. EFE