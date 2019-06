Los personajes LGBT más famosos de los videojuegos

Los personajes de Ellie y Riley, del videojuego The Last Of Us: Left Behind;. Foto cedida

“The Last of Us” fue uno de los videojuegos más aclamados de Playstation 3, y nos narraba la historia de la joven Ellie en un mundo postapocalíptico. Y, en el contenido adicional descargable “Left Behind”, pasó a ser protagonista y los jugadores pudieron explorar su relación con otra adolescente, Riley, que iba mucho más allá de la amistad.

La homosexualidad de Ellie volvió a quedar confirmada el año pasado, durante la convención E3 en la que se presentó “The Last of Us: 2” y pudo verse a una Ellie más adulta besándose con otra chica.

El aluvión de críticas y, a la vez, de aplausos, no tardó en desatarse por internet, pero la diseñadora del juego lo dejó claro: “el beso era un momento verdadero del personaje, que mostraba quién es realmente”, dijo en declaraciones a la publicación Xataka.