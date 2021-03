$!Tras diez días de manifestaciones, campamento por las tres causales se mantiene firme

“Este movimiento está en aumento porque lo consideran un derecho humano que no puede ser violado de manera sistemática por un Código Penal que data de 1884. La sociedad dominicana es mucho lo que ha cambiado desde entonces y el Estado no puede hacerse el sordo ante una situación humanitaria y que se trata de disfrute de derechos”, agrega.

“La corrupción y la impunidad se hacen presentes en este tema donde lo que está en juego es la vida y la dignidad de las mujeres”, dijo Guadalupe Valdez, en representación del movimiento anticorrupción.

A la vez, Valdez explicaba que familias adineradas resuelven fuera y dentro del país, comprando el silencio de las clínicas y el personal médico involucrado y a veces arriesgando sus vidas con prácticas médicas clandestinas, mientras miles de mujeres que no cuentan con los recursos se someten a personal médico no especializado y en condiciones no aprobadas por el Sistema de Salud.

De la misma manera, la Unidad Sindical de Mujeres Activas (Unisimas) se refirió en amplitud a las situaciones que vive una mujer que debe continuar un embarazo producto de un acto de agresión: estrés, cansancio, temor, situaciones de tensión permanente y el debilitamiento de la unidad familiar, ya que las familias también son prisioneras de la situación.

La organización sindical subrayó que las causales deben ser una preocupación de los empleadores, pues el ritmo productivo de una mujer que atraviesa una situación como esta se ve disminuido y llamó a los políticos a incluir las causales en el Código Penal, pues esa fue una de las razones que movió a las mujeres dominicanas a las urnas en las últimas elecciones legislativas y presidenciales.

Paralelo a la protesta, el Congreso Nacional estudia opciones para tratar la cuestión de la interrupción del embarazo por medios alternos al Código Penal.

Una comisión especial presidida por el diputado Héctor Féliz estudia un proyecto de ley que despenalizaría las tres causales. Mientras tanto, el pasado miércoles 17, a petición del senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, la Cámara Alta envió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el Proyecto de Ley de Referendo.

No obstante, las manifestantes insisten en que las causales deben ser incluidas en el Código Penal. “¿Se va a incluir en una ley especial, cuando por más de 20 años se ha negado en el Código Penal? ¿Cuál es la lógica?”, se pregunta Cepeda. Además, rechaza la vía del referendo, puesto considera que los derechos fundamentales no admiten someterse a este proceso: “No podemos someter a referendo el derecho de las mujeres a vivir”.

Lourdes Contreras, también del Foro Feminista Magaly Pineda, observa que una ley especial de tipo penal se vería supeditada al Código Penal, por lo que sería una solución insuficiente, y ve en esto un intento de continuar postergando la aprobación de las causales.

La insistencia por excluir las causales es interpretada por Contreras como una manera de plegarse a los mandatos de la cúpula de las iglesias, no tanto de su feligresía, pues dice que muchos creyentes de diferentes denominaciones se suscriben a sus demandas.