$!Tras la muerte de su bebé, madre decidió donar su leche materna para salvar la vida de otros

“Cuando descubrí que estaba embarazada nuevamente, no quería nada más que tener éxito en la lactancia”, escribió en Facebook. “Antes de que Samuel falleciera, me dije que bombearía mi leche para donar”.

“Y es aún más difícil cuando en realidad no tienes un bebé. Hubo momentos en que estaba enojada porque ¿por qué tenía que entrar mi leche cuando no tenía un bebé que alimentar? ¿Por qué me despertaba en medio de la noche para esto? La otra parte de mí sentía que era lo único que me conectaba con Samuel aquí en Earthside. ¡Espero que esté orgulloso de mí!“.

Aquellos que leyeron su publicación de Facebook fueron efusivos con su admiración y gratitud, llamándola todo, desde una guerrera hasta un humano increíble.

Strangfeld bombeó durante 63 días, generando 500 onzas de leche. Y el miércoles pasado, en lo que habría sido la fecha de vencimiento de Samuel, la donó a los bancos de leche.

“Caminar por los pasillos del hospital fue solo un paso más en la curación”, escribió Strangfeld. “Y sé, (porque lo sentí), que Samuel estaba allí conmigo”.