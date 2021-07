$!Trasladan hombre grave con un disparo y muere en el camino durante accidente

“Ay yo lo que quiero que hagan justicia con mi hijo, caramba, mi hijo desarmado y vino ese tipo a tirármele tiro ahí en ese negocio, me le tiro cogío´ por la garganta. Fue a quitarle el romo y porque mi hijo no se dejó quitar el romo por eso fue que me le tiró ahí”, narró la madre de Paulino, que no se identificó.

El centro cervecero donde se originó la discusión que terminó a tiros, frecuentemente tiene música a muy alto volumen y violenta el toque de queda entre otras disposiciones contra el COVID-19, narraron los parientes de Paulino.