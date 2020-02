$!Trump celebra el fin de su juicio político con un discurso crudo y vengativo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves por todo lo alto su absolución en el juicio político por sus presiones a Ucrania, con un discurso crudo y vengativo que no incluyó ningún tipo de autocrítica por sus actos y sí numerosos ataques a la “malvada” oposición demócrata.

Sin autocrítica

Un día después de que el Senado votara para absolverle de los cargos de perjurio y obstrucción a la justicia por haber intentado ocultar su relación sexual con la becaria Monica Lewinsky, Clinton compareció ante la prensa para declararse “profundamente arrepentido” y pedir una “reconciliación nacional”.

Nadie en Washington esperaba un discurso similar por parte de Trump, cuya portavoz, Stephanie Grisham, dijo antes del acto que “quizás” los demócratas deberían “pagar” por lo “horriblemente” que le han tratado.

Y Trump no solo no hizo ninguna autocrítica por sus presiones a Ucrania, sino que definió otra vez como “perfecta” su llamada telefónica de julio con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que le pidió que investigara a uno de sus posibles rivales electorales en 2020, el ex vicepresidente Joe Biden.

También insistió en su teoría, sobre la que no ha aportado pruebas, de que el hijo de Biden, Hunter, incurrió en “corrupción” cuando trabajó para una empresa gasística en Ucrania mientras su padre era vicepresidente de EE. UU.