$!Trump dice que no se toca la cara por el coronavirus y que lo 'echa de menos'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que lleva 'semanas' sin tocarse la cara como precaución ante el nuevo brote de coronavirus y que es algo que 'echa de menos'.

'No me he tocado la cara desde hace semanas. Han pasado semanas. Lo echo de menos', bromeó el mandatario.

Trump hizo esas declaraciones en la Casa Blanca durante una reunión sobre el coronavirus con los directivos de las principales aerolíneas del país, entre ellas Southwest, United, American y JetBlue.

Las aerolíneas se han visto perjudicadas por cancelaciones y la decisión de algunas multinacionales de suspender o reducir los viajes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. han recomendado a los ciudadanos no tocarse la cara, especialmente los ojos, la nariz y la boca, como medida preventiva para evitar el contagio del virus.