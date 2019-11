$!Trump priorizó sus intereses en la relación con Ucrania, desvela diplomático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, priorizó sus intereses políticos en la relación con el Gobierno de Ucrania, al que amenazó con congelar la ayuda militar si no iniciaba una investigación sobre la familia del exvicepresidente Joe Biden, desveló este miércoles el embajador interino en Ucrania, Bill Taylor.

Giuliani, el jefe de un canal ‘altamente irregular’

En repuesta, Giuliani, cuyo nombre fue repetido una y otra vez durante las audiencias, dijo a la CNN que no había 'hecho nada malo' en relación a su trabajo y defendió que todo lo que hizo en Ucrania fue a nivel personal y no tenía que ver con Trump, al que ha tratado de proteger del escándalo.

Es una ‘locura’ congelar la ayuda militar a Ucrania

Trump niega la llamada

En una rueda de prensa, Trump negó tener conocimiento de la llamada telefónica con Sondland, en la que supuestamente le preguntó sobre la investigación a los Biden, e insistió en que 'no hubo quid pro quo', expresión latina para designar algo que se recibe a cambio de otra cosa.

En una rueda de prensa conjunta tras reunirse con su homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Trump se refirió a las audiencias y dijo: 'He oído que es una broma, no las he visto', al tiempo que aseguró que tenía cosas 'más importantes' que hacer, como reunirse con el mandatario turco.

Anteriormente, Trump ya había insistido en que estaba demasiado ocupado para ver la audiencia, a pesar de que fue retransmitida sin interrupción por las principales cadenas de televisión del país.

Sin embargo, el mandatario dio muestras de estar muy pendiente de su desarrollo, ya que retuiteó 22 mensajes relacionados con la audiencia desde su comienzo, y antes de que empezara escribió siete tuits acerca del tema.