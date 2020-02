Un Chile reconstruido no olvida las heridas del devastador terremoto de 2010

Dichato: zona cero

'Fue terrible, salí corriendo hasta el punto más alto que pude. Desde arriba sentía el ruido del mar, que era como un monstruo, y vi como subían unas masas oscuras', relató a Efe Cecilia Bustos, cuya casa está a pocos metros de la orilla.

Bustos no pudo dormir durante dos meses y hasta que su hermana no volvió de Nueva Zelanda no se vio con fuerzas para volver a entrar a su hogar: 'Estaba tan impactada que mi cuerpo temblaba todo el día, no podía sentarme'.