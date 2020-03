$!Un fallecido e incómodo 'amigo' compromete a Uribe y a Duque ante la Justicia

¿Quién era José Guillermo Hernández?

¿Por qué la fiscalía interceptó a 'Ñeñe'?

Cuando el hijo de Rodríguez fue asesinado, uno de los responsables del crimen confesó a las autoridades que Hernández era uno de los inductores del homicidio y que el verdadero objetivo no era el joven de 28 años sino su padre, el prestamista.

La Fiscalía investigaba a Hernández desde 2015 por el asesinato en agosto de 2011 en Barranquilla de Óscar Eduardo Rodríguez, hijo del prestamista Carlos Rodríguez, con quien 'Ñeñe' había tenido problemas por una deuda de 1.000 millones de pesos (unos 350.000 dólares) no saldada por un amigo suyo.

¿Quién es María Claudia Daza?

En las llamadas interceptadas, Hernández habla con una mujer identificada en los archivos de la Fiscalía como 'MD', a quien le comenta: 'Yo ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa, para soltarla en los departamentos'.

En la conversación, en la que 'Ñeñe' asegura que hasta el fiscal general le 'rinde pleitesía', la mujer citada como 'MD' asegura estar preocupada por los resultados de las elecciones y menciona en varias ocasiones a Uribe y a Duque.

'Me mandó (sic) Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira', dice la mujer, cuyo nombre fue un misterio hasta que el mismo expresidente Uribe admitió en su cuenta de Twitter que la supuesta interlocutora de Hernández podía ser María Claudia Daza, una de sus asesoras en el Senado.

Ante eso, Daza renunció el pasado lunes, no sin antes negar su participación en la llamada mediante un comunicado en el que dijo: 'No acepto y rechazo enérgicamente que se me endilgue la autoría de una conversación'.

Según medios locales, Daza salió del país hacia Estados Unidos justo cuando el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Jhon Jairo Cárdenas, le pidió a la Fiscalía no permitir la salida de la exasesora.