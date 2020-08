$!Una cámara permitió delatar al hombre que confesó haber matado a una niña en el ensanche Isabelita

Una cámara de seguridad de las proximidades del lugar donde habría sido asesinada la niña Liz María Sánchez, de 9 años, por su vecino Starlin Francisco Santos (El Panadero), de 40 años, en el Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, fue el primer indicio para que familiares y vecinos acusaran al hombre de la desaparición de la menor.

A través de los vídeos se pudo ubicar a Liz María entrar por un callejón de la calle 10 del referido sector, donde reside Francisco Santos la mañana del pasado domingo, desde donde nunca más salió.

Las fílmicas muestran a la niña, que residía en la calle Respaldo 12 del mismo sector, penetrar al angosto callejón, de aproximadamente 10 metros de largo, a las 8:58 a.m, desde donde salió El Panadero a las 11:23 a.m a bordo de una motocicleta con un canasto colocado en su parte trasera, cargando un saco, y regresar al mismo lugar a las 11:33 a.m, ya sin este.

En horas de la noche del domingo ya era ampliamente conocida en el sector la desaparición de la infante y las imágenes que ya circulaban en las redes, por lo que sus familiares dieron parte a las autoridades, lo que llevó a la detención de Starlin.