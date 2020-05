$!Una militar canadiense muerta y 5 desaparecidos en accidente de helicóptero de la OTAN

La búsqueda de los cinco militares desaparecidos debía continuar toda la noche, y hasta que hubiera esperanza de encontrar supervivientes, dijo el contralmirante Craig Baines en una rueda de prensa en Halifax, en Nueva Escocia (este), donde estaban destinados los desaparecidos.

Las operaciones de búsqueda, en colaboración con Italia, Grecia, Estados Unidos y Turquía, se llevan a cabo en "buenas" condiciones, agregó el contralmirante, mando del componente marítimo de Canadá en la misión de la OTAN.

El cuerpo de la militar fue hallado en medio de los restos del helicóptero Cyclone Sikorsky CH-148, que se estrelló en la noche del miércoles, cuando efectuaba tareas de vigilancia.

El aparato, recientemente adquirido por el ejército canadiense, regresaba hacia la fragata "Fredericton" tras una misión de entrenamiento cuando se perdió el contacto, poco antes de las 19H00 locales, precisó el jefe del Estado Mayor canadiense, el general Jonathan Vance.

Por el momento, se desconocía la causa del accidente, pero los cajas negras fueron halladas, afirmó el ministro de Defensa canadiense, Harjit Sajjan. Las grabaciones serán enviadas a Canadá para ser analizadas.

El general Vance precisó que en el momento del accidente el equipo "no estaba efectuando" una vigilancia en especial de ningún navío enemigo. Excluyó asimismo que el helicóptero colisionara con otro aparato o fuera abatido.

Según informaciones brindadas por una fuente militar griega, el helicóptero se encontraba fuera de la zona de control de Grecia, "a 50 millas náuticas de las costas de la isla griega de Cefalonia", en un área cubierta por Italia, cuando sucedió el accidente.

En esa operación de vigilancia participaban, además de una fragata canadiense, navíos italianos, griegos y turcos, informó una fuente del ministerio de Defensa griego.

- "Estoy destrozado" -

El jefe de Estado Mayor canadiense confirmó la identidad de la primera víctima, revelada por el padre en Facebook horas antes.

Abbigail Cowbrough, de 23 años según los medios, era lugarteniente de la Marina.

"Mi corazón está roto, estoy destrozado", escribió su padre, Shane Cowbrough, en su página Facebook. "He perdido a mi hija en el accidente (...). No tengo palabras. Me llenas de orgullo. Te querré y te echaré siempre de menos".

Las Fuerzas Armadas Canadienses (CAF) anunciaron que han contactado a "todos los familiares directos" de las víctimas, de acuerdo a un mensaje difundido este jueves en Twitter.

La fragata y el helicóptero desaparecido estaban desplegados desde el 20 de enero, según la web del ministerio de Defensa canadiense.

El helicóptero pertenecía a las fuerzas navales de la Alianza SNMG2, afirmó una fuente del ministerio de Defensa griego.

Más de 900 soldados canadienses participan en esa misión.