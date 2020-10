$!Vecinos de hombre que se lanzó de El Huacal están consternados

Vecinos del sector Brisa Oriental, ubicado en San Isidro, municipio Santo Domingo Este, donde residía el contador Juan Francisco Núñez Leonardo, de 41 años, quien el miércoles se suicidó lanzándose del piso 14 del edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (El Huacal) se mostraron consternados por el hecho.

Definieron al hombre como tranquilo y servicial con las personas de su entorno y que no tenía problemas con nadie, por lo que no salen del asombro que les embarga desde que se enteraron de la noticia, que es manejada con hermetismo en la zona.

Entre los pocos detalles que ofrecen los lugareños están que el jueves el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) aun no había entregado el cadáver a sus familiares, los que hacían preparativos para trasladarlo y sepultarlo en su pueblo natal, Loma de Cabrera, provincia Montecristi.

Juan Francisco grabó un video antes de lanzarse al vacío el cual ha sido ampliamente difundido en el que dice que problemas con el estrés fueron los que causaron que decidiera terminar con su vida.

“Es una decisión difícil la que voy a tomar, quizás no la mejor decisión. No tengo problemas personales, no tengo problemas económicos, no tengo deudas, no tengo problemas con mi familia. No tengo ningún tipo de problemas, solamente tengo mucho estrés”, relató Francisco en un fragmento del audiovisual, mientras se observa caminando en lo que parece ser El Huacal.

“Por favor le pido a mis compañeros, a mis amigos, que le den mucho apoyo a Lucía (su esposa) y también que le den apoyo a mi mamá y perdón por lo que voy a hacer”, concluyó.

La información de que un hombre se había lanzado desde el piso 14 de El Huacal, ubicado en el sector Gascue, en el Distrito Nacional, causó gran revuelo, sobre todo cuando se supo que un caso similar ocurrió en el mismo edificio y en la misma fecha en 2015.