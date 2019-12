Video | Bolivianos siguen divididos, un mes después de la salida de Morales

Ahora pocos por la calle quieren pronunciarse a su favor o en contra, prefieren no hablar por la 'susceptibilidad' que implica.

Un mes sin Evo

'Por ahora creo que se está pacificando todo, claro, siempre con el peligro de que Evo Morales incite a la gente y cause malestar', opinó.

La incertidumbre

A pesar de la calma, aún sigue presente el temor, no solo porque se reaviven los conflictos, sino también por el futuro del país y el nuevo gobernante que será elegido en las próximas elecciones, que aún no tienen fecha aunque se esperan a comienzos de 2020.

'Con la salida de Evo Morales creo que ya no va haber muchas oportunidades, no tengo seguridad de mi futuro, yo quiero que entre una persona que trabaje para el pueblo y no para sus propios beneficios', remarcó a Efe Verónica Ramírez.

De la misma forma, el ciudadano Humberto Choque manifestó que a su juicio lo sucedido ese 10 de noviembre es un 'golpe cívico policial', que ha sido 'movido por el imperialismo' para desestabilizar el país.

'La derecha gobierna para ellos, del rico para los ricos, pero el pobre para los pobres ha gobernado, este Gobierno de transición ha entrado a saquear el país', comentó a Efe Choque.

Coincidió con Fernando, que prefirió no dar su apellido, quien sostuvo que no está de acuerdo con el Gobierno transitorio de Áñez.

'No sé si se puede llamar a este Gobierno transitorio como democrático, creo que es un error el término, un Gobierno golpista no creo que tenga ese término', opinó.