Video | Clases virtuales en Honduras han sido un fracaso para muchos estudiantes

'Para el país no ha sido una opción viable porque desde antes de la pandemia tenía una de las coberturas más bajas de servicios de Internet del mundo' , dijo a Efe el exviceministro de Educación Armando Euceda, al referirse al 'fracaso' de la modalidad de clases virtuales para los estudiantes de educación básica de Honduras.

Muchos niños y adolescentes de Honduras serán afectados en sus estudios en 2020 debido a que, las clases virtuales puestas en marcha por la Secretaría de Educación, por la pandemia de la COVID-19, han sido un fracaso, sobretodo en zonas del país donde los alumnos no tienen acceso a las tecnologías.

DE CADA 100, SOLO 16 TIENEN ACCESO A UN ORDENADOR

Según las autoridades educativas, la enseñanza no presencial está teniendo buena cobertura, en algunos en mayor grado que otros, porque las clases y tareas se asignan por radio, televisión y compañías de cable, pero no dicen que toda esa tecnología no está al acceso de todos los hondureños, principalmente en las áreas rurales.