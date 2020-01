Video | Conani hace descenso en casa del padre de Yaneisy

La entrevista que se le practicó al hombre persigue determinar si su hogar, ubicado a pocos metros de la residencia donde las tres hermanitas vivían con su madre y abuela, es un ambiente seguro para ellas.

Este viernes, el padre de las niñas dijo que tiene su esperanza puesta en Dios y en la Justicia para que sus hijas les sean entregadas a él. “Lo que ellos me digan yo hago. La contesta de ellos yo hago, porque ellos no me la pueden quitar tampoco, porque si me la quitan me van a hacer morir, porque lo único que me queda son ellas”, dijo el padre.

“Ya yo tengo hasta una señora que está a una esquina de aquí que me las va a atender y todo eso. Yo le voy a pagar”, dijo Ramón Antonio Espinal Pérez, al entender que tiene condiciones para asumir la patria potestad de las pequeñas.

El jueves, la abuela de las hermanitas acusó al padre de éstas de no poseer condiciones para atenderlas, al denunciar que nunca se hizo responsable de su manutención ni su cuidado.

Reseñó que si su hija fuera responsable de lo ocurrido a la niña Yaneisy, él, como padre, también lo era.