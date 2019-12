Video | 'Cuna de vida', una esperanza para los bebés abandonados en Ecuador

El hallazgo de una recién nacida en un cartón cerca de un basurero es el más reciente caso de abandono de bebés en Ecuador, que motivó a unas monjas a crear una 'Cuna de vida' : una ventanilla en la que las personas -amparadas en un anonimato inicial- pueden dejar a los infantes no deseados.

Hogar Valle Feliz

Todas las seguridades

El proyecto funciona en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a unas tres horas al suroeste de Quito.

Colocada a un costado de la entrada principal del 'Hogar Valle Feliz', la Cuna de vida está escoltada por una pintura en la pared de dos grandes manos que acunan a un bebé dormido.

Cerca de ella está el timbre que acciona la ventanilla. Al abrirse, la madre encuentra en la cuna una carta en la que le garantizan que su bebé estará bien cuidado, que se informará del caso a la Policía, y que llevarán al pequeño a un control médico.

'No sabemos lo que pasó en tu vida para que tomes esta decisión, y no lo juzgamos, te vamos a esperar los primeros tres meses para poder apoyarte y entregarte a tu hijo si así lo quieres; en caso de que no vengas, vamos a empezar el proceso de declaratoria de adoptabilidad para que tu bebé tenga una nueva familia', reza la misiva.

Una vez que la madre deposita al bebé en la cuna, se activa un sensor que, en cinco segundos, cierra automáticamente la ventanilla antes de que la cuna se desplace hacia la derecha. En paralelo, una alarma suena en los celulares de las encargadas, que tardan minutos en llegar al sitio.

Seguro por fuera, pero también por dentro. Desde el interior del 'Hogar Valle Feliz' las monjas, alertadas por la alarma, deben marcar una clave para desbloquear la puerta de la habitación donde está la cuna, mientras una segunda seguridad, les obliga a registrar su huella digital.

Se prevé que al ingresar tomen al bebé en brazos, lo acunen y lo arropen, todo bajo la vigilancia de una cámara que graba en video cada movimiento en la Cuna de vida, que funciona las 24 horas.