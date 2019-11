Video | El camino hacia una nueva Constitución en Chile, a debate en las calles

El camino prevé un plebiscito ciudadano en abril de 2020 en el que se preguntará si los chilenos están a favor o no de una nueva Constitución. En caso favorable, en ese momento también tendrán que votar por el formato para su edición, una Convención Mixta Constitucional o una Convención Constitucional.

Participación ciudadana

Gonzalo Mesa, de unos 50 años, explicó a Efe que lo importante es que “la nueva Constitución va a ser escrita por primera vez con aporte parcial o total de los ciudadanos”.

“Todos vamos a tener la posibilidad de hablar y decir qué normas queremos que nos rijan. La Constitución de los años 1980 era una Constitución tremendamente injusta basada en un sistema económico y no en un sistema social”, dijo.

Andrés Ibarra, un joven abogado consultado por Efe, consideró incluso que es “el mayor triunfo desde el retorno de la democracia” a Chile y afirmó que “es lo máximo a lo que se podía aspirar”.

“Ahora se genera una especie de pugna entre muchas gente de las protestas y entre la gente que quedó conforme con esto. Es lo mejor que se puede hacer, al final de cuentas la gente va a decidir el tema de la Constitución y la forma y el fondo”, señaló.

No era el momento

Paulina Vázquez, sin embargo, destacó que “no correspondía” este acuerdo en la actualidad: “Estamos en una situación de violencia extrema. La mitad de nuestro Chile ha desaparecido por disturbios, por violentos, porque hoy en día la izquierda se ha tomado las manifestaciones ciudadanas”.

Para Vázquez, las protestas que se desarrollan desde hace casi un mes en Chile, y que han dejado ya 22 fallecidos, “polarizaron el país” y reconoció que ella votará que no quiere una nueva Constitución.

Magali Mato, de 80 años, se mostró menos radical en su criterio y, aunque afirmó que no se opone a una nueva Carta magna, sí lo hace a la manera en que se gestó el acuerdo esta madrugada.

“A mí ya no me meten el dedo en la boca. Lo veo tan lejano, y soy partidaria del cambio en la Constitución, pero verdadera. Realmente un cambio verdadero, no un parche o algo así. Ese es el problema, es lo que nos tiene más hundido. En vez de ayudarnos nos hunden más”, concretó.