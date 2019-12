Video | Evo Morales brinda en Argentina por recuperar la 'democracia' en Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales volvió este martes a criticar el 'golpe de Estado' que asegura sufrió en noviembre y consideró que 2020 constituirá un 'gran desafío' para recuperar la democracia en su país, al encabezar un brindis de fin de año con miembros de la comunidad boliviana en Buenos Aires.

'El próximo año será un gran desafío para recuperar la democracia, con la conciencia y el voto del pueblo boliviano. Para recuperar el proceso de cambio, no con violencia, no con racismo, no con fascismo, no con golpismo', sentenció el político en un acto en el barrio de Liniers de la capital argentina, donde vive desde el 12 de diciembre pasado.

Presionado por las Fuerzas Armadas, entre disturbios en las calles y acusaciones de fraude por parte de la oposición, Morales dimitió el 10 de noviembre tras publicarse un informe de la Organización de Estados Americanos que advertía de 'graves irregularidades' en los comicios del 20 de octubre en los que fue declarado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.