Video | Guaidó promete más presión contra Maduro

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, anunció este martes que aumentará la presión internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro e hizo un llamamiento a la unión de todas las fuerzas contrarias al chavismo.

'Los mecanismos de presión van a aumentar. Por polémicos que sean van a seguir aumentando', dijo el opositor frente a decenas de diputados que lo reconocen como jefe del Parlamento, dos horas después de su arribo a Venezuela tras una gira internacional de 23 días.

Desde la acomodada localidad de Chacao, Guaidó recriminó las agresiones que sufrió en el aeropuerto junto a su esposa Fabiana Rosales, diputados y periodistas por parte de 'grupos irregulares' y 'con la mirada cómplice de organismos del Estado'.

'Es una dictadura cobarde (...) porque no aceptan su destino. Cobarde Nicolás que no enfrentas, no a mí que te derrotamos hace tiempo, sino al pueblo que te quiere sacar de una vez de ahí', expuso.