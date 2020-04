Video | Hombre golpeado por policías dice salió a buscar comida porque “las ayudas no están llegando”

“Motivo a eso tuve que salir de mi casa a buscar el alimento y mira lo que he conseguido: he conseguido una ‘golpiada’ por agentes policiales y ahora mismo no puedo ni caminar”, mientras mostraba un golpe en uno de sus brazos.

El toque de queda en el país forma parte de las medidas implementadas por el Gobierno para evitar la expansión del contagio de COVID-19 en el territorio nacional.

A continuación las palabras del señor:

“Realmente soy la persona que fui maltratada ayer por los agentes policiales y mirando cómo el Gobierno se maneja con los ciudadanos dominicanos, sabemos que hay un toque de queda, pero las ayudas que están mandando no están llegando a ninguna parte. Los funcionarios del Gobierno la están apropiándose, motivo a eso tuve que salir de mi casa a buscar el alimento y mira lo que he conseguido: he conseguido una golpiada por agentes policiales y ahora mismo no puedo ni caminar”.