Video | Ingrid Betancourt: "Lo que viví en la selva me ha servido para manejar este aislamiento"

Fueron seis años de cautiverio a manos de una guerrilla que limitó su espacio y llegó a encadenarla a un árbol. Ingrid Betancourt rememora y comparte aprendizajes de su tortuoso secuestro en las selvas colombianas ahora que millones están confinados.

Encerrada sola en una casa en Oxford, donde estudia Teología, la excandidata presidencial en Colombia enfrenta el aislamiento por la pandemia anclada en su experiencia. Entre 2002 y 2008 estuvo en poder de las FARC, el grupo rebelde más poderoso de América que firmó la paz en 2016, sin imaginar lo que vendría después.

"Hay algo de lo que viví en la selva que me ha servido para manejar este aislamiento", confiesa Betancourt, nacida en 1961.

Atrapada en Reino Unido desde marzo, la expolítica colombo-francesa atiende a AFP.

- ¿Cómo enfrenta la soledad del confinamiento?

Durante el secuestro a mí me tuvieron años aislada de mis compañeros, entonces digamos que esto es algo que ya conozco. Ahora establecí (...) una rutina: levantarme a tal hora, comenzar a trabajar a tal hora, hacer el 'break' para el almuerzo a tal hora, volver a trabajar a tal hora, salir a correr a tal hora y después tener un periodo de descanso a tal hora. Ese formato (...) me equilibra muchísimo porque puedo sentir que lo que estoy haciendo es productivo. No me siento sola.