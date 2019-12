Video | Los inviernos en Moscú ya no son lo que eran

Los inviernos rusos ya no son lo que eran, al menos en Moscú. La capital rusa vive estos días el mes de diciembre más caluroso de la historia. Y no solo es que las temperaturas no bajen de cero, sino que no hay ni rastro del tradicional manto de nieve que cubre habitualmente sus aceras y parques en esta época del año.

'Este año es realmente único por sus anormales condiciones climatológicas. Muchas plantas hasta se han equivocado de estación', comentó este jueves a Efe Antón Dubiniuk, encargado del Jardín Botánico adscrito a la Universidad Estatal de Moscú.