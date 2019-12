Video | Piden justicia por abusos de militares chilenos en misión de ONU en Haití

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) junto a una decena de organizaciones haitianas, feministas y promigrantes exigieron este lunes justicia para las mujeres víctimas de abusos sexuales por parte de soldados chilenos que integraban la misión de paz de las Naciones Unidas en Haití.

Una reciente investigación publicada en el portal académico The Coversation, de la que se hizo eco The New York Times, denunció un fenómeno generalizado de violaciones a mujeres haitianas cometidos por soldados de la Minustah (Misión de Estabilización de la ONU en Haití) entre 2004 y 2017, un 20 % de las cuales fueron cometidas por soldados chilenos.

La acusación contra la misión de la ONU, que figura entre las cuatro con más denuncias de abusos sexuales en el mundo, describe abusos sexuales y violaciones a mujeres a cambio de ciertas cantidades de dinero o incluso de comida tras las que engendraron y abandonaron al menos 265 niños en Haití.