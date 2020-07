Video | Puerto Rico se abre al turismo pero exige garantía de no tener coronavirus

NO PRECISÓ CIFRAS NI PORCENTAJES

Preguntado sobre los controles y a quiénes se someterán a ellos, se limitó a señalar la apuntada "muestra aleatoria representativa", sin precisar cifras de viajeros ni porcentajes de turistas a los que se someterá a pruebas de contagio.

González, tras ser informado por la prensa de que algunos viajeros recién llegados habían señalado hoy mismo no haber sido alertados de que era necesario contar con una prueba negativa del patógeno causante de la COVID-19 para entrar en la isla, dijo que habría que mejorar en la política de comunicación.

"Vienes con la prueba hecha o vas a cuarentena", dijo en referencia a los visitantes que lleguen a la isla.

El funcionario indicó que quienes viajen a Puerto Rico deberán además rellenar un información que, como apuntó, es fácilmente accesible y se puede terminar en poco más de cinco minutos.

Respecto al incremento de casos en la última semana, González subrayó que, pese a ello, el índice de contagiados es menor que en Estados Unidos.

MISMA TENDENCIA QUE EN ESTADOS UNIDOS

"Puerto Rico es un ejemplo para Estados Unidos", sostuvo, tras matizar que si bien la tendencia de aumento es una realidad en la isla, no hace si no acompañar lo que ocurre en el resto de EE.UU. continental.

Respecto a qué medidas deberá tomar la gobernadora de cara al final de la orden ejecutiva en vigor que termina el próximo día 22 sobre medidas de control a la pandemia, añadió que habrá que esperar a conocer la opinión de los expertos que asesoran al Ejecutivo en asuntos de salud.

"Las acciones se siguen tomando para la salud de Puerto Rico", sostuvo el funcionario sobre el trabajo para combatir la COVID-19 en la isla.

Respecto a qué decisión se tomará sobre si se reanuda de forma presencial el nuevo curso académico en las escuelas públicas de la isla, dijo que la Decisión del Departamento de Educación contará con el apoyo del de Salud.

González también se pronunció sobre el anuncio de varios laboratorios de la isla de que no tienen reactivos para realizar pruebas de contagio, un problema que como dijo sufren tanto Puerto Rico como Estados Unidos y todo el mundo.

Wilkins Massa, proveniente de la ciudad de Filadelfia y acompañado con varios menores de edad, dijo a Efe a su llegada al aeropuerto sanjuanero que desconocía el nuevo requisito que entró en vigor este miércoles en un intento del Gobierno por controlar la llegada de pasajeros infectados por el coronavirus.

"A mí no me dijeron nada de eso", admitió Massa, tras reconocer que esperaba que le hicieran la prueba en el aeropuerto, lo que le fue notificado en el avión."A mí me dijeron que me la iban a hacer aquí ahora mismo", expuso.

Las autoridades sanitarias dieron a conocer en su reporte de hoy que la cantidad de hospitalizaciones por la COVID-19 aumentó a 254, lo que supone 48 más que el martes y en la cifra más alta desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo.

El total de fallecidos asociados a la enfermedad se elevó a 171, tras dos nuevas muertes.