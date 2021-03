Video | Siguen conflictos entre taxistas y conductores de Uber en Bávaro, pese a firma de acuerdo

A pesar de que este viernes firmaron un “memorandum de entendimiento” -en presencia del presidente Luis Abinader- continúan los conflictos entre taxistas turísticos y conductores de Uber en la zona de Bávaro, provincia La Altagracia.

Este sábado circulan en las redes sociales varios videos en los que se observa a un taxista bloquear con su vehículo al de un conductor de Uber que iba con turistas a bordo.

“Miren la situación, el taxista aquí presente se me estralló encima para que yo no me llevara el Uber”, se escucha en el audiovisual.

En otro de los videos se ve a los turistas discutir en inglés con el taxista, y el conductor de Uber, narra: “Estas son las situaciones que provocan los taxistas con los turistas”.

El conductor de Uber también le reclama al taxista que él no es parte del Instituto de Tránsito Terrestre (Intrant), y que tiene permiso para recoger los clientes fuera del hotel.

El acuerdo que firmaron hace tan solo unas horas las partes en conflicto, bajo la mediación del Intrant, busca regular sus operaciones en el país, principalmente en zonas turísticas, garantizando el orden, desarrollo y la libre empresa, según informó el Ministerio de Turismo.