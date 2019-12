Video | Trabajar pasados los 70: la jubilación truncada de los pensionistas chilenos

'Tengo que abonar cada mes el agua, la luz, el gas, la alimentación, el combustible... Y lo que cobro no alcanza para todo esto', dijo a Efe Aránguiz, que percibe unos 258 dólares mensuales.

Un modelo cuestionado

La participación del Estado en este modelo es a través del llamado Pilar Solidario, un aporte complementario para las personas que no han podido acceder a una pensión y las que reciben jubilaciones más bajas.

El experto afirmó que el sistema de cuentas individuales 'ha fracasado' porque 'no ha garantizado unas pensiones dignas para los chilenos', por lo que abogó por un sistema de reparto total, de seguridad social, y no de cuentas individuales.

Para el economista de la Fundación Sol Marco Kremerman, la reforma es 'absolutamente insuficiente' ya que 'solo es un parche que da un respiro a los pensionados no contributivos'.

'Seamos claros y responsables: el eslógan que debiera motivarnos es 'Mejores pensiones' y no 'No+AFP'', aseveró el directivo, que apuntó que 'el Ejecutivo no quiso hacer cambios cuando era oportuno' y que 'todavía queda mucho margen de maniobra'.

Ante el debate sobre una posible distribución de los beneficios de las AFP entre los cotizantes, subrayó que ' no solucionaría el problema ' porque 'solo subirían unos 12 dólares mensuales por persona'.

El espejismo de los 'años dorados'

Cecilia Parraguirre, que está a punto de cumplir 68 años, trabaja 45 horas a la semana en la central telefónica de un hospital del centro de Santiago.

Cuando se retiró hace siete años, se sorprendió con la cifra de su pensión: 170.000 pesos (220 dólares) frente a los 550.000 (714 dólares) que ganaba como vendedora de seguros, es decir, una tasa de reemplazo del 31 %.

'Tenía la ilusión de que al tener una buena cantidad de dinero acumulada, mi jubilación sería decente', declaró a Efe Parraguirre.

Sin embargo, su retiro dorado fue un espejismo, ya que se tuvo que endeudar por motivos de salud y tampoco pudo hacer frente al costo de los estudios universitarios de sus dos hijas.

'La salud no me va a permitir seguir trabajando. No sé qué voy a hacer entonces... ¿comer menos?', se lamentó Parraguirre.

Igual que ella, Aránguiz también se imaginaba vivir sus últimos años de forma muy distinta: 'Nunca pensé que estaría trabajando. Me imaginaba rodeada de mis nietas y amistades, haciendo de voluntaria en algún sitio en el que pudiera ayudar'.

'Siempre he dicho que voy a trabajar hasta que no pueda más, luego a lo mejor tendré que recurrir a la familia, pero quiero ser fuerte y digna hasta el final', concluyó. EFE