Video | Un jabón desata escándalo por racismo en campaña electoral a Congreso en Perú

El Ministerio Público peruano abrió una investigación por el delito de discriminación racial contra Mario Bryce, uno de los candidatos al Congreso del partido de extrema derecha Solidaridad Nacional, después de que este entregara un jabón, en pleno debate en vivo, a su contrincante de tez morena.

'No me voy a retractar de mi hecho porque yo me conozco, sé que no he cometido ningún acto de discriminación', se defendió Bryce en una entrevista a ATV televisión de este miércoles, donde aseguró que no fue su intención discriminar a Julio Arbizu, candidato del partido izquierdista Juntos por el Perú y exprocurador anticorrupción.

Bryce, quien se hizo conocido por su faceta de conductor de noticieros en la televisión por cable, se defendió de la investigación por el delito de discriminación y señaló que esa no fue su intención cuando le entregó dos jabones a Arbizu.