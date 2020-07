Video | Unas nevadas 'atípicas' tiñen de blanco la Patagonia argentina

Una serie de fuertes nevadas tiñeron de blanco el noroeste de la Patagonia argentina, en donde esta semana se ha registrado una cantidad 'atípica' de precipitaciones en comparación a inviernos anteriores, indicó este viernes a Efe el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) del país.

'Lo atípico de este invierno es que tuvo una gran cantidad de nevadas. Desde la década de los noventa tendíamos a tener menor cantidad de nieve, pero este año en particular se dieron las condiciones para que nevara en ciertos sectores de la Patagonia', detallaron desde el SMN, que no catalogó el temporal como una ola de frío al no cumplir los umbrales necesarios.

Según esta fuente, la región experimentó temperaturas máximas 'mucho más bajas de lo normal' y que 'no subían de los ceros grados algunos días', lo que contribuyó a una sensación térmica más fría de la habitual.

En ese sentido, lo que sí fue verdaderamente novedoso fue la presencia de 'nevadas persistentes' en las provincias de Río Negro, Chubut y Neuquén, llevando al SMN a emitir el miércoles pasado una alerta en estas zonas, así como en la cordillera del sur y centro de Mendoza.

Un paisaje helado que prácticamente no podrán aprovechar los aficionados a los deportes de nieve: en Argentina solo está operativa -para residentes- una pista de esquí, la de El Cerro Catedral, mientras el resto permanecen cerradas por la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.