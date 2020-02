Video | Víctimas de guerra salvadoreña y ONG cierran filas ante ley de reconciliación

Cerrar filas

Por lo anterior, el letrado aseguró que las organizaciones de derechos humanos y las víctimas 'no nos quedaremos de brazos cruzados y seguiremos luchando'

'El Salvador no cabe más una nueva ley de amnistía y de impunidad. Las víctimas, las organizaciones que los apoyamos y los organismos internacionales de derechos humanos vamos a utilizar los mecanismos que sean necesarias para que a las victimas se les reconozcan su dignidad y se les garantice la investigación y las sanciones ejemplarizantes', manifestó.

Ortiz recalcó que 'no nos vamos a quedar tan quietos y tranquilos como en el pasado. Esta ley de amnistía de una u otra forma no va a pasar, esta ley no va a entrar en vigencia o la detiene la Sala (de lo Constitucional), el presidente (Nayib Bukele) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos'.

'Lo aprobado es un Decreto Legislativo que debe de seguir un procedimiento para que sea ley, no estamos hablando de que ya entró en vigencia', añadió.

Por su parte, Rosa Rivera, víctima y miembro del Comité de Memoria y Sobrevivientes de Arcatao, dijo a Efe que la normativa aprobada es 'una burla' a las víctimas y llamó a 'defender la justicia y la verdad'.

'No nos quedaremos parados, y hablo, estoy segura, por todas las víctimas. Vamos a seguir luchando para que las víctimas tengamos justicia y reparación', expresó.

La ley de reconciliación no contempla penas de prisión para las personas responsables e involucradas en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y deja abierta la puerta para la conmutación de penas por razones de enfermedad y edad, sin especificar casos en los que se aplicará.

La guerra interna enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.