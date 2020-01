$!'Videoselfies', apaño 'low cost' de los candidatos para el Congreso peruano

Así las cosas, el panorama electoral es para muchos peruanos una marea de rostros, números y logotipos de partidos, difíciles de digerir en apenas dos meses de campaña, por lo que los candidatos y sus asesores saben que la conquista de cada 'retweet' y 'like' en redes sociales puede inclinar la balanza.

A tres días para las elecciones al Congreso más atípicas de la historia reciente de Perú, debido a que no van -como usualmente ocurre- acompañadas de una votación presidencial, los candidatos pugnan por posicionar la marca de sus partidos y su propio número de postulación para aprovechar del voto preferencial, que permite al ciudadano escoger unos candidatos sobre otros en la misma lista.

La magia audiovisual

En otra orilla política, el abogado y excongresista Carlos Torres Caro, que se presenta por el partido de derechas Vamos Perú, se embarca al reto de la película The Joker y en un video de baja calidad desciende las escaleras y lanza patadas al aire al ritmo de 'Fuera los corruptos, fuera la violencia, ya viene Torres Caro'.

Frescura a riesgo de superficialidad

Para el consultor, el mensaje puede ser 'una preocupante demostración de que el candidato trabaja con improvisación, algo que -a su modo de ver- no necesariamente da una buena imagen política'.

'No reflejan un acabado ni un concepto publicitario. Es una muestra del total empirismo con el que se manejan las campañas, la absoluta falta de profesionalismo que tienen los candidatos', apuntó Benavente.

Alegría y bajo costo

Para Alvites, quien además de su video en Tik Tok tiene un musical a ritmo del rap 'María', del cantante neoyorquino Vico C., su propuesta en redes sociales se basa en 'la alegría'.

'Nosotras queremos cambiar el Perú, pero queremos hacerlo con alegría, con entusiasmo, bailando, riéndonos porque somos profesionales, tenemos propuestas serias, pero también somos jóvenes y queremos pasarla bien', apuntó Alvites a Efe.

Anotó que también lo hace porque son acciones de bajo costo que pueden tener gran impacto si saltan a los medios de comunicación convencionales como la televisión.

'Nosotros no tenemos millones, no tenemos mucho dinero, lo único, por ejemplo, que tenemos para repartir es un volante y unos calendarios donados', apuntó la candidata.

A ese tono alegre también se suman otros videos como el del joven postulante al Congreso Kevin Cornejo, de Perú Patria Segura, quien decidió presentarse a sus electores tocando un cajón peruano al ritmo de música afroperuana.

'Kevin Cornejo es la solución/marca la S con decisión', clama el candidato mientras es acompañado por Rocío Miranda, una popular modelo y deportista peruana.

Un esfuerzo por presentarse con simpatía pero cuyo resultado no será igual para todos, según afirmó Rodríguez, pues se trata de 'tener carisma'.

'(Los videos) pueden llegar a ser simpáticos si es que quien aparece ante el teléfono es carismático, pero no es tan sencillo. Hay gente que sí aguanta la cámara y puede contar buenos chistes, como hay gente que no', apuntó Rodríguez, quien agregó que lo que finalmente genera reputación no son sus apariciones en redes sociales, sino sus apariciones públicas.

'Notas la pasta de un candidato en sus entrevistas, artículos, en debates o en piezas audiovisuales un poco más producidas', finalizó el comunicador.