$!Vocero de la Policía niega esté involucrado en detención de McAfee

El vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Félix Durán Mejía, dijo este lunes que esa institución no tuvo ninguna participación en la detención del multimillonario John McAfee la pasada semana y expresó que desconoce las motivaciones que el magnate haya tenido para denunciar a través de su cuenta de Twitter que él estaría entre los artífices de su apresamiento, conjuntamente con el comisionado adjunto de la Policía de Bahamas, Paul Rolle.

"Nosotros no entendemos porqué él involucra a la Policía, cuando no tuvo nada que ver con el operativo que se hizo donde él fue detenido y deportado. La Policía no estuvo involucrada en nada de eso”, sostuvo el vocero policial.

“En cuanto a la relación con Paul Rolle, el jefe de la Policía de Bahamas, nosotros ni lo conocemos, ni tenemos ningún vínculo, que no sea sí él requiere alguna información o nosotros requerimos alguna información en lo que es el protocolo de la Policía Internacional a través de la Interpol, ni siquiera a través de alguien personal", afirmó el oficial.

El pasado sábado, McAfee escribió en su cuenta de Twitter que Frank Félix Duran Mejía estaba involucrado con Paul Rolle para su captura.

Lea también: McAfee acabará con turismo dominicano si le pasa algo a sus perros que permanecen bajo custodia

Confirman apresamiento en Puerto Plata de magnate John McAfee

McAfee acabará con turismo dominicano si le pasa algo a sus perros que permanecen bajo custodia

El fin de semana, McAfee, quien fue detenido en Puerto Plata y deportado a Inglaterra, su país de origen, exigió a las autoridades dominicanas que le ofrecieran una disculpa por alegadamente haber dejado a sus perros por más de 60 horas sin comer y si aire acondicionado.