Cáncer: metástasis de una población enferma

“Es una deuda social muy grande la que existe”. Con aire de reclamo, el doctor José Ramírez, director del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavarez (Incart), habla de la falta de políticas de atención al problema del cáncer en República Dominicana.

No vacila para afirmar que en el país “no hay prevención, no, no hay”. Y prosigue: “En octubre solamente es que se comienzan a hacer dos o tres reportajes y se piensa que eso es prevención, pero eso no es prevención, aquí no se está trabajando eso”.

Además de las publicaciones sobre el tema y actividades sociales de concienciación, en este mes es frecuente que algunas instituciones coloquen luces rosadas como parte de la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama, en ocasión de celebrarse este 19 de octubre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Unas de las primeras en iluminar su entorno fue el Palacio Nacional, durante un acto, el pasado dìa 8, encabezado por la directora de Comunicaciones de la presidencia, Milagros Germán, quien es sobreviviente de cáncer.

“Con la iluminación de este Palacio Nacional queremos iluminar las conciencias de tantos y tantas dominicanos y dominicanas para que estemos atentos a las señales que nos da el cuerpo para detectar la enfermedad a tiempo”, declaró en esa ocasión.