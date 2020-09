¿Cómo la democracia dominicana “peleó” con el coronavirus?

La celebración de los comicios presidenciales y congresuales fueron calificados por el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, como un certamen donde prevaleció el orden, la paz y una conducta ejemplar de los votantes.

“La democracia salió fortalecida, eso es lo importante, no quién lo hizo. Me siento bien, la historia se escribirá, pero la escribirán otros, no yo. No puedo darme bombos yo mismo, simplemente tengo que esperar el juicio de la historia”, aseguró en su oportunidad Castaños Guzmán.

La jornada electoral dominicana recibió además el reconocimiento internacional, entre ellos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que saludó el compromiso cívico del pueblo que asistió a las urnas a pesar de las circunstancias excepcionales ocasionadas por el COVID-19.

La misión de observadores reconoció “el esfuerzo extraordinario de las autoridades electorales en la organización exitosa de los comicios, que además constituyen el tercer proceso electoral del año en curso”.