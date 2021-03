Pandemia: 85,000 trabajadoras de hogar perdieron el empleo

Desde entonces, Josefina no ha vuelto a ejercer como doméstica, y como ella, se estima que unas 85,000 trabajadoras del área de servicio de hogar perdieron sus empleos en medio de la crisis sanitaria que, además de trastocar la salud, llegó a ahondar las desigualdades de un sector poco regulado y mal remunerado en el país.

Josefina recibía un pago de RD$9,000 al mes por las tareas de limpiar y planchar en la vivienda, en la que también había otra persona contratada para asistir en los quehaceres. “Nos pararon a las dos. Al principio nos siguieron pagando, como dos veces, pero después la señora dejó de hacerlo. Como a los tres meses me pidió que volviera, pero `con dormida`, algo que yo no podía aceptar”.

Aunque faltaban pocos días para reintegrarse a sus labores como doméstica en una casa familiar, recibió la llamada de su patrona indicándole que no se reintegrara. La señora le recordó, amablemente, que en la casa había personas hipertensas que estarían en riesgo de desarrollar la enfermedad con complicaciones graves y que era mejor limitar su exposición a contactos.

Josefina disfrutaba de sus vacaciones el 19 de marzo de 2020, fecha en que el Gobierno dominicano emitió un decreto paralizando todas las actividades no esenciales, como una medida para contener la propagación del COVID-19 que empezaba a anotarse las primeras víctimas mortales en República Dominicana.

La cifra de pérdida de trabajo se asemeja a las estimaciones que hace Elena Pérez, secretaria general de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, en función de la cantidad de despidos o suspensión que hubo entre las 4,600 afiliadas a su organización.

“La pandemia revela la situación en que vivíamos, de desprotección total, sin cobertura de la seguridad social, en medio de una crisis sanitaria, sobre todo. La pandemia agudizó la situación que viven las trabajadoras del hogar en República Dominicana”.

Describe un escenario en el que algunas de sus compañeras fueron despedidas sin prestación laboral, otras suspendidas sin disfrute de salario. Algunas quedaron dentro de los hogares por los tres primeros meses de la pandemia, ante el temor del empleador y de ellas mismas a salir y contagiar a sus familias o a las que servían, mientras otras estuvieron intermitentes, con 15 días dentro del puesto de trabajo y cinco días fuera.

Ambrosia Rosario se cuenta entre las suspendidas sin salario. Recibía un pago semanal de RD$2,500 por su trabajo los fines de semana, con dormida, en una vivienda. En marzo la pararon y así estuvo hasta mayo, justo en los meses de mayor incertidumbre por el COVID-19 que alcanzó su primer pico en ese tiempo.

“Me quedé sin ingresos, porque hasta los dulces que hago, ya la gente no los quiso comprar por el miedo al virus”, comenta la mujer que dice haber sobrevivido porque la incluyeron en Quédate en Casa, uno de los programas de ayuda económica ejecutados por el Gobierno durante la pandemia.

Martha Castillo, una señora de 58 años que ha trabajado como doméstica desde los 11, iba una vez a la semana a limpiar un apartamento. Cuando llegó la pandemia, su jefa le dijo que ya no podía ir y venir, así que por dos meses estuvo en su lugar de trabajo sin salir.

Además de que tuvo que atender a diario los quehaceres de la vivienda por el mismo pago de RD$2,500 al mes, cuenta que durante el tiempo que estuvo encerrada no se sentía bien, “porque no podía ver a mi vieja (su madre) y eso me daba mucha pena”.

La situación no era justa para Martha, pero necesitaba el trabajo, dice resignada en un oficio en el que siente que no le valoran y le tratan “como si uno no vale nada”.

Ella conoce el caso de otras mujeres que fueron suspendidas con su sueldo durante los primeros meses de la pandemia, pero también de otras que simplemente las cancelaron sin darle prestaciones.