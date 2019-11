$!Adrian Beltré entre los 10 mejores jugadores de la década

Ahora, es momento de analizar a los mejores en general del período 2010-2019. Son esos que siempre asociaremos con esta década, los que no vamos a olvidar y el análisis lo hace Will Leitch en MLB.com.

Y no hay un solo jugador a menos de 13 WAR de él. También estará en la lista de los mejores de la próxima década.

¿Los siete Bate de Plata? ¿Los ocho convocaciones al Juego de Estrellas? Me quedo con esto: Mike Trout no jugó su primera temporada completa (2012) hasta que dos años de esta década ya se habían terminado.

El hombre fue un JMV, después de todo. Pero volvió a despegar en la segunda mitad de la década, particularmente después de llegar a Houston, asegurando no sólo su lugar en este ranking, sino en el Salón de la Fama.

Y por cierto, no deja de ser curioso que a los primeros dos jugadores de esta lista lo único que les falta es un anillo de Serie Mundial (o una victoria en un juego de postemporada, en el caso de Trout).

5. Joey Votto, 1B

¿Ha habido alguna estrella más subestimada durante los últimos 30 años que Joey Votto? ¿Hasta por su propia afición? Votto, mejor que nadie en esta época, logró lo más valioso que puede hacer un bateador para su equipo: No hacerse out. Su porcentaje de embasarse de .428 durante la década es, por mucha diferencia, el mejor de Grandes Ligas. Ken Griffey Jr., por poner un ejemplo, nunca tuvo un porcentaje de embasarse tan bueno en una temporada. La mejor campaña de Votto fue la primera de la década, cuando dio 37 jonrones y ganó el premio al JMV de la Nacional, pero hasta el 2019 fue tan increíblemente consistente que era fácil no notar su grandeza. Deberíamos estar hablando más de sus méritos para llegar al Salón de la Fama.

6. Adrián Beltré, 3B

Cuando comenzó la década, el dominicano, quien ya tenía 31 años, era considerado un talentoso y a la vez decepcionante jugador, alguien que era sólido y productivo, pero que nunca cumplió con las expectativas que vinieron junto al contrato que le dieron los Marineros en el 2005. Hasta tuvo que aceptar una reducción salarial cuando firmó con los Medias Rojas en el 2010. Esa temporada terminaría siendo la primera de las cuatro en las que fue al Juego de Estrellas en esta década, esa en la que se ganó su lugar en el Salón de la Fama. Además, era uno de los jugadores más carismáticos de las Mayores y la verdad es que no ha sido lo mismo desde su retiro.

7. Miguel Cabrera, 1B

El hecho de que el venezolano Cabrera siga jugando, en vez de haberse retirado y reposado tranquilo en nuestras memorias, le hace daño en los análisis retrospectivos como este. Después de todo, no se parece en nada al bateador que alguna vez dominó a los lanzadores rivales. Fue el JMV de Americana y ganó la Triple Corona de bateo en el 2012, y luego ganó otra vez el JMV con una campaña todavía mejor en el 2013. La caída ha sido fuerte los últimos dos años, pero quizás fue el mejor bateador de los Tigres en la recta final de esta temporada pasada. Su contrato lo mantendrá activo hasta el 2023, por lo menos, pero sólo porque cada vez estamos más y más lejos de sus mejores años no significa que el tope de su carrera hay sido menos impresionante.