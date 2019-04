$!Atleta que se rompió la dos piernas se retira de la gimnasia

Samantha Cerio, la gimnasta de la Universidad de Auburn que se rompió las dos piernas durante una competición de la NCAA , ha anunciado que se retira de la gimnasia.

”Ha sido mi última noche como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona que la gimnasia me ha hecho ser. Me enseñó trabajo duro, humildad, integridad y dedicación”, anunció Samantha Cerio, que se dislocó las dos rodillas, sufrió fracturas de tibia y peroné en ambas piernas y se le rompieron varios ligamentos.

“Puede que mi carrera no haya terminado como tenía planeado... pero nada sale como una planea”, explicó la ya ex gimnasta de 22 años, que tuvo que pasar por el quirófano, en su cuenta de Instagram.

Cerio, habló hoy sobre el desgarrador momento en que sufrió lesiones que terminaron con su carrera en ambas rodillas en una competencia a principios de este mes.

“Cuando terminé esa, sentí que algo andaba mal, y pensé que me había hiperextendido las rodillas hasta que miré hacia abajo y ese no fue el caso”, dijo en una entrevista exclusiva el lunes.

“Cuando vi lo que sucedió, fue cuando el dolor comenzó a empeorar y empeoró. Fue un gran ‘Oh, dispara, ¿qué acaba de pasar?’ ‘’

Cerio obtuvo una gran cantidad de apoyo de todo el país por su actitud positiva después de que se dislocó ambas rodillas y rompió múltiples ligamentos después de un aterrizaje incómodo durante una rutina en el piso en los Regionales NCAA en Baton Rouge, Louisiana, el 5 de abril.

El video del momento de giro del estómago se volvió viral. Cerio golpeó a las personas que lo compartieron en un tweet durante el fin de semana, y escribió que su dolor “no era su entretenimiento”.

“Creo que ha hecho que la gente sea más consciente de lo que ven en Internet. Cuando ves algo así, quieres verlo solo para ver qué pasa porque tienes curiosidad, pero al mismo tiempo, no piensas en la gente que podría impactar “.

Cerio ahora está trabajando a través de la lesión para continuar un futuro brillante. Fue nombrada como la mejor atleta del año de la Southeastern Conference y ya ha aceptado un trabajo en Seattle con Boeing trabajando en cohetes como ingeniera de análisis de diseño estructural.