Antetokounmpo doma a los Bulls en Chicago

El griego, con un doble-doble de 27 puntos y 16 rebotes, dio este domingo un trabajado triunfo por 93-86 a los, vigentes campeones de la, para arrancar con buen pie la defensa de su corona en la serie de primera ronda de 'playoffs' contra losLos Bucks se asustaron en el tercer período ante la reacción de orgullo de los Bulls, que regresaron a los 'playoffs' tras cinco años de ausencia, pero impusieron su superior experiencia y poderío técnico para tomar ventaja en esta serie de primera ronda en el Este.Giannis aportó 27 puntos, 16 rebotes, tres asistencias y dos taponazos, mientras que Brook López contribuyó con 18 puntos y cinco rebotes, decisivos en el cuarto período para contener el ímpetu de los Bulls.Sin el español Serge Ibaka, Bobby Portis aportó un doble-doble de diez puntos y doce rebotes.En un día poco brillante de sus rivales, los Bulls llegaron a tener opciones para llevarse el encuentro, pero pagaron los bajos porcentajes de DeMar DeRozan en e momento clave.El número 11 anotó 18 puntos, recogió ocho rebotes y repartió seis asistencias, pero solo tuvo un seis de 24 en tiros de campo.El mejor de los Bulls fue el montenegrino Nikola Vucevic, con 24 puntos y 17 rebotes, ocho de ellos ofensivos, apoyado por los 18 y diez rebotes de Zack LaVine.GIANNIS, DOBLE-DOBLE EN PRIMERA MITADArrancó como un tiro Giannis, quien ya lucía un doble-doble en la primera mitad, con 17 puntos y once rebotes, frente a unos Bulls que necesitaron unos minutos para gestionar la presión de la postemporada.Arrancaron con un dos de doce en tiros, pero poco a poco se metieron en el partido y, tras acumular 16 puntos de desventaja y acabar el primer cuarto perdiendo 34-21, llegaron a saborear una épica remontada.REACCIONA CHICAGORecortaron cinco puntos de desventaja en el segundo cuarto, aprovechando los minutos de descanso de Giannis, y en el tercer período sellaron un contundente parcial de 13-0 para ponerse por delante 67-64, gracias a cinco puntos consecutivos de Coby White.Mike Budenholzer pidió un tiempo muerto para que sus jugadores recuperaran lucidez y la reacción la encabezó Giannis, con una gran jugada ante DeRozan, con falta añadida, para lanzar un parcial de 10-2 de los Bucks.Con el encuentro igualado, Chicago tuvo oportunidades para recuperar la ventaja, pero DeRozan, tras un buen comienzo, no conseguía encontrar sensaciones con sus tiros en suspensión (6 de 24 en tiros).LOS BULLS PERDONAN, LOS BUCKS SENTENCIANAlex Caruso, clave para mantener a los Bulls en el partido en los momentos más complicados, apoyó al tablero dos puntos que ponían a su equipo 86-87 a falta de noventa segundos para el final, y con un Giannis limitado por las faltas (5).Pero los Bucks, a pesar de sus nueve balones perdidos en el cuarto período, consiguieron imponerse en la pintura gracias a un excelente Brook López y aseguraron una importante victoria para abrir la serie.Pese a no brillar, los Bucks arrancaron con buen pie la defensa de su corona frente a unos Bulls que se quedaron cortos en el momento determinante.El segundo partido se jugará el próximo miércoles, de nuevo en el Fiserv Fórum de Milwaukee, antes de que la serie se desplace a la cercana Chicago, a apenas 140 kilómetros de distancia.El tercer y cuarto partido se jugarán en el United Center los próximos viernes y domingo.