Los Mavericks de Doncic emboscan a Suns y se acercan en playoffs de NBA

El eslovenoselló este viernes un doble-doble de 26 puntos y trece rebotes, además de repartir nueve asistencias, y le dio a losun triunfo por 103-94 contra los Phoenix Suns para reabrir las semifinales de la Conferencia Oeste (1-2).En la cuerda floja tras perder los dos primeros partidos de la serie jugados en Phoenix, los Mavericks se reactivaron en casa al ritmo de Doncic frente a unos Suns en los que, que cumplía 37 años este viernes, no tuvo su mejor noche y acumuló hasta siete balones perdidos.Doncic rozó el triple-doble y fue apoyado por los 28 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias de un excelente Jalen Brunson, quien fue decisivo tras anotar solo 22 puntos en total en los dos primeros encuentros.En los Suns, Paul anotó doce puntos, con doce rebotes y cuatro asistencias, mientras que el mejor fue Jae Crowder, con 19 puntos, siete rebotes y cinco asistencias.Devin Booker aportó 18 puntos, dos rebotes y seis asistencias, pero también perdió cinco balones en una noche en la que su equipo acabó con un 44 % en tiros, menos del 50 % por primera vez en estos 'playoffs'.Agredieron desde el primer momento los Mavericks, liderados por un Doncic que ya entreveía su triple-doble al descanso, con 16 puntos, nueve rebotes y seis asistencias.El esloveno, que compitió con un vistoso vendaje negro en un brazo, no brilló desde la línea de tres puntos, pero fue incontenible en la pintura, con penetraciones de gran poderío que llevaron al límite a la defensa de los Suns.Y en el otro lado de la pista los Mavs lograron desactivar a, el auténtico matador del segundo partido. 'CP3' llevaba ya siete balones perdidos al descanso y solo consiguió siete puntos y dos asistencias.Tras ir perdiendo por catorce puntos en el 48-34 del segundo cuarto, el hecho de que el equipo de Mounty Williams consiguiera limitar a siete el margen de desventaja al ecuador del partido fue notable (51-44).Eso sí, sus 44 puntos fueron la peor marca para los Suns estos 'playoffs', en los que llegaron a las semifinales de la Conferencia Oeste tras eliminar a los New Orleans Pelicans en primera ronda.Los hombres de Mounty Williams frenaron a los Mavs, pero solo pudieron retrasar el ímpetu de unos Mavericks que se escaparon con una contundente actuación en el tercer período.Dos triples de Finney-Smith, siete puntos de Doncic y diez de Jalen Brunson permitieron a los Mavs hacerse con catorce puntos de ventaja en los primeros cuatro minutos del período y con quince puntos para entrar en el cuarto final (82-67).Pese a que Doncic tuviera problemas de faltas, ya cinco con nueve minutos por jugar, fue un contundente Finney-Smith en conectar su cuarto triple de la noche, para subir el 88-73 que alejaba a los Suns.Con su líder sufriendo en el banquillo, los Mavs vieron como los Suns se colocaban a doce puntos de distancia, pero Reggie Bullock intervino con un valioso triple para contener el intento de remontada de los de Arizona.Sin embargo, con cuatro minutos por jugar y los Suns a once puntos de distancia, Kidd volvió a tirar de Doncic para intentar rematar la victoria.Y el esloveno, pese a no tener impacto defensivo, a no poder forzar para evitar el riesgo de acabar expulsado, determinó con la asistencia a Bullock para el triple del 102-91 con 55 segundos por jugar, en un momento en el que los Suns agredían con todo.Fue la canasta que sentenció el choque y que permitió a los Mavs reabrir la serie, con el cuarto partido fijado este domingo, de nuevo en Dallas.