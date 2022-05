Entrenador de los Warriors explota contra los republicanos por rechazar el control de armas

“No voy a hablar de baloncesto. Nada ha pasado con nuestro equipo en las últimas seis horas. Vamos a empezar igual en las últimas horas esta noche. Cualquier pregunta que tenga que ver con el baloncesto no importa”

“Desde que terminamos las prácticas 14 niños han muerto a 400 millas de aquí y una profesora. Y en los útimos 10 días tuvimos un grupo de personas envejecientes negras muertas en un mercado en Buffalo y un grupo de asiáticos que iban a una iglesia asesinadas en el Sur de California y ahora tenemos niños asesinados en las escuelas.

¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de llegar a este podio y expresar mis condolencias a las familias devastadas por estas tragedias. Estoy cansado de los minutos de silencio. Suficiente. Hay 50 senadores que se reúsan a votar por el HR. 8, una ley que fortalecería el control de armas de fuego y obligaría a vendedores de armas a revisar el historial de las personas a quienes se la venden. Está sentada allí desde hace dos años por alguna razón.

Así que les voy a preguntar a ustedes, Mitch McConell, y a los senadores. ¿Van a hacer algo para limitar e impedir estas muertes en supermercados, iglesias y escuelas? ¿Van a poner su deseo de poder delante de las personas, mayores, los niños, los que van a la escuela? Porque eso es lo que parece. Es lo que hacemos todas las semanas.

Yo estoy cansado. He tenido suficiente. Hoy vamos a jugar un partido de baloncesto pero quiero que todas las personas que escuchen esto que piensen cómo se sentirían si esto pasara a sus familiares. No podemos seguir callados ante esto. Mientras 50 senadores no hacen nada a pesar de que el 90 % de los estadounidenses quieren que se revisen los historiales de las personas a quienes se les venden armas de fuego.