VIDEO| Gigantes versátiles que invaden la NBA; la atención alrededor de Víctor Wembanyama

Los jugadores altos y versátiles van en ruta de apoderarse de la admiración de los fanáticos en el baloncesto de la NBA. La lista de gigantes se ampliará a cuatro con la llegada de Víctor Wembanyama.

Hay tres de ellos inscritos en los equipos que conforman la Confederación del Oeste y la Confederación del Este, y uno que proyecta acaparar la atención en el próximo draft, el proceso para poder asignar determinados jugadores.

El fenómeno Wembanyama muestra el futuro de la NBA con rumbos diferentes en relación a la condición de que deberán tener los propuestos en el sorteo para ser requeridos por los equipos que conforman las confederaciones Este y Oeste.

LeBron James, la estrella de Los Ángeles Lakers en una ocasión expresó que "es más como un extraterrestre. Yo no he visto, nadie ha visto, alguien tan alto como él y tan fluido y elegante sobre la pista", para precisar que "es capaz de anotar de tres y de media distancia, maneja el balón con una gran soltura y rapidez, se desplaza con mucha agilidad, resulta muy peligroso en el uno contra uno (no solo en el poste) y es también una amenaza de intimidación en defensa".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/24/manute-bol-y-otro-jugando-con-un-frisbee-en-la-mano-03d6a2d9.jpg Aquí los cuatros grandes de la NBA; arriba, Bol Bol y Wembanyama y abajo,Antekounmpo y Holmgren. (FUENTE EXTERNA)

Cuando llegue al baloncesto de los Estados Unidos será parte de un cuarteto donde entran perfectamente Giannis Antetokounmpo, un griego de ascendencia nigeriana que pertenece a la plantilla de los Milwaukee Bucks, con 2.13 metros de altura; Chet Thomas Holmgren, un estadounidense que pertenece a la plantilla de los Oklahoma City Thunder y mide 2.13 metros y Bol Manute es un baloncestista sudanés, nacionalizado estadounidense, que pertenece a la plantilla de los Orlando Magic de la NBA. Con 2.18 metros de estatura.

La agilidad que muestran estos tres jugadores, su capacidad de acción en la cancha, será el foco de los “caza talentos” del baloncesto estadounidense, lo que revolucionará el deporte del aro y el balón.

Será el primero Wembanyama, con una altura de 2,20 metros como ala-pívot, se prevé que sea la primera selección general en el sorteo de 2023.

El nativo de Francia cuya posición original es ala-pívot sabe driblar, tirar triples y lanzar en suspensión, por lo que puede ocupar cualquier lugar en un juego de baloncesto.

Su habilidad como “pote alto” la muestra en cada partido donde acciona, por sus jugadas alrededor del aro y la efectividad de sus tiros. Ser defensa, delantero o central es igual para Wembanyama, rol que desempeña con normalidad en la cancha.

