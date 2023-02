¿Quiénes apuntan a ser protagonistas en el cierre de fichajes de la NBA?

Apenas ha habido movimientos en el mercado de traspasos de la NBA en enero. Sin embargo, la cercanía del día límite, el próximo 9 de febrero, hace pensar que la última semana puede convertirse en una locura.

Es sencillo clasificar a los equipos en función de sus objetivos de mercado. Así, hay conjuntos con necesidades; otros que están dispuestos a escuchar y liberar jugadores; y, por último, franquicias que quizá se plantean una 'demolición'.

Entre los necesitados están los que pueden mejorar pero que no se encuentran lejos del objetivo marcado. En el Este aparecen equipos como Miami Heat o Brooklyn Nets y en el Oeste figuran Los Angeles Clippers o Dallas Mavericks.

Reforzarse para mantener la ambición

En Miami, la gran moneda de cambio es Kyle Lowry y muchos han llamado preguntando por su situación.

El base no quiere irse, pero es evidente que para el técnico Erik Spoelstra no es intocable puesto que en cinco de los últimos siete partidos no ha jugado en los últimos cuartos.

Pat Riley No es Pat Riley, presidente de los Heat, de agitar el mercado en el último día, pero si hay una posición que necesita reforzar de manera imperiosa es la de pívot suplente de Bam Adebayo.

Suenan varios nombres para ese puesto desde los españoles Willy Hernangómez y Serge Ibaka hasta Jakob Poeltl o incluso Jae Crowder.

Estos jugadores también aparecen relacionados con unos Celtics en la misma tesitura y que buscan relevos para Al Horford y Robert Williams.

Brooklyn depende en exceso de la salud de Kevin Durant y Kyrie Irving, pero cuenta con una larga relación de jugadores apetecibles para otros equipos en un hipotético traspaso.

Joe Harris, Seth Curry y Patty Mills Joe Harris, Seth Curry y Patty Mills están en esa lista y a cambio firmarían a alguien con experiencia en playoffs como el mencionado Crowder o a un Bojan Bogdanovic que podrían recuperar seis años después.

En Dallas hay intención de seguir rodeando a Luka Doncic de más jugadores de calidad y el nombre que parece más interesante para traspasar es el de Dorian Finney-Smith.

Por su parte, los Clippers buscan un base. Podría salir John Wall y los candidatos que suenan para incorporarse son Fred VanVleet e incluso Chris Paul, que volvería así a la que fue su casa durante seis años.

Sin necesidades pero con jugadores atractivos

También hay equipos que tienen las puertas abiertas si llega una propuesta suculenta por algún jugador. Son franquicias como Atlanta Hawks y Washington Wizards en el Este o Minnesota Timberwolves y Utah Jazz en el Oeste.

A los directivos de los Hawks les preguntan mucho por Bogdan Bogdanovic y John Collins, jugadores que pueden encajar perfectamente en equipos como Golden State Warriors el primero y Utah Jazz el segundo. Incluso los Washington Wizards podrían ser parte del acuerdo sumando a un Kyle Kuzma que podría salir. .

En los Wolves hay un punto de atención claro: D'Angelo Russell, que lleva un mes a un nivel alto y que podría ajustarse a un intercambio con Miami (por Lowry), Phoenix (por Paul) o Los Ángeles (por Wall). Es agente libre al terminar la temporada, lo que supone un plus.

¿Demolición de plantilla en febrero?

Aunque pueda parecer una frivolidad, hay equipos que quizás no esperen al verano para derribar el proyecto si no está funcionando. Por ejemplo, a Toronto Raptors y Chicago Bulls puede resultarles más conveniente una buena elección del draft que jugar un partido de 'play-in'.

Esto suele conllevar muchas salidas, también de jugadores importantes que pueden convertirse en grandes atractivos para candidatos al anillo. Sin ir más lejos, en Toronto suenan para salir VanVleet, OG Anunoby, Gary Trent Jr. e incluso Pascal Siakam.

En Chicago no parece descartable que quieran liberarse de salarios muy altos como los de Zach LaVine, Nikola Vucevic o DeMar DeRozan.

Eso sin olvidar al siempre deseado Alex Caruso, cuyas facultades defensivas serían perfectas para equipos como los Nuggets o los Knicks.

Con la maleta a mano

Muchos de los nombres que más ruido están generando son bases, posición muy demandada en este mercado y que quizás depare trueques limpios de hombre por hombre sin malabares con paquetes de jugadores.

Kyle Lowry, Fred VanVleet, Alex Caruso, D'Angelo Russell, Chris Paul e incluso Russell Westbrook, que será agente libre en verano... No sería raro que alguno de ellos hiciera la maleta en los próximos días.

Los dos Bogdanovic, Bogdan (Hawks) y Bojan (Pistons), pueden apuntalar la plantilla de algún aspirante al título. Junto a ellos se sitúan otros exteriores con buen tiro como Kyle Kuzma, Seth Curry y Joe Harris.

En el juego interior, John Collins es del que más se habla pero la lista es amplia: Willy Hernangómez, Serge Ibaka, Jakob Poetl, Nikola Vucevic, Jae Crowder...

La cuenta atrás ha comenzado y, en la próxima semana, se espera que las oficinas de la NBA echen humo con un cierre de mercado que promete ser apasionante.