Durant: "Siempre tendré presión, soy uno de los mejores de la historia"

Kevin Durant, presentado oficialmente este jueves como nuevo jugador de los Phoenix Suns, aseguró que no le preocupa la presión que existe alrededor de su nuevo equipo por ganar un anillo, porque, consideró, está acostumbrado a convivir con la máxima exigencia al ser "uno de los mejores de la historia" del baloncesto.

"Siempre tendré presión, soy uno de los mejores de la historia. Cada vez que salto a la pista la gente espera que haga grandes cosas, pero disfruto y trato de mejorar cada día. Pero sé el peso que llevamos y queremos aprovechar esta oportunidad", afirmó Durant en su multitudinaria rueda de prensa de presentación, transmitida en directo en el Footprint Center de Phoenix con miles de espectadores en las gradas.

Durant, que llegó a los Suns el miércoles de la semana pasada procedente de los Brooklyn Nets, fue interrumpido varias veces en sus respuestas por los cánticos de sus nuevos aficionados y expresó su agradecimiento por el apoyo.

"Ves el crecimiento de este equipo en los últimos dos años. Siempre me ha gustado jugar aquí, los aficionados disfrutan del buen baloncesto. Sabía que este era el sitio correcto para crecer. Aquí hay chicos como Devin Booker, Chris Paul, Deandre Ayton, gente que trabaja y estoy ansioso por aportar", dijo.

Aseguró que le impactó la ética laboral del técnico Monty Williams y del resto de sus compañeros y consideró que eso es la clave para llegar al éxito.

"Me preocupa más lo que hacemos a diario, eso es lo que te lleva a los campeonatos. Estoy ansioso por hacer eso. Pero sé cuánto vale un título para una franquicia. Gané dos y quiero hacerlo de nuevo, pero sé lo difícil que es. Quiero saltar a la pista y demostrar que tenemos opciones", afirmó.

"Creo que contamos con todas las piezas para ganar. Gente con experiencia, que sabe lo que hace falta. Tenemos hacerlo funcionar", agregó.

Durant dejó a los Nets pocos días después de que lo hiciera Kyrie Irving, pasado a los Dallas Mavericks, y la salida de las dos estrellas certificó el fracaso del ambicioso proyecto deportivo de la franquicia de Brooklyn.

Pese a cuatro años de altibajos y polémicas fuera del campo, Durant se emocionó al recordar su etapa en los Nets.

"Construí una familia allí, siempre serán parte de mi familia. Pero disfruté, lo intentamos todo a pesar de lo que pasaba en los medios, con los demás jugadores. Me emociono al hablar de ellos. Fueron cuatro años especiales. Les deseo lo mejor y tienen un futuro brillante", aseguró.

Consideró además que la principal razón por la que el trío formado junto a Irving y James Harden no funcionó fueron las lesiones, que les impidieron competir juntos.

"No estuvimos lo suficiente en la pista. Cuando estuvimos en la pista jugamos bien, pero pasó 17 veces (fueron 16 partidos). No tuvimos suficiente tiempo en la pista, pero les deseo lo mejor. Simplemente no funcionó", dijo.

Reconoció además que le impactó la salida de Irving, al que considera como un futuro miembro del Salón de la Fama de la NBA, y que su despedida hizo perder identidad a los Nets. EFE