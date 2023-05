Nuggets realizan práctica ligera, a la espera de conocer a su rival en las Finales de la NBA

Bruce Brown, escolta de los Nuggets de Denver, ha estado aprovechando el largo descanso antes del arranque de las Finales de la NBA para trabajar en su juego... de golf.

"El primer día de golf me fue bastante bien", recordó Brown. "El segundo, fue terrible".

El viernes, acudió de vuelta al trabajo y acertó los tiros que mejor ejecuta, saltando frente al aro. Los Nuggets regresaron a la cancha para un entrenamiento ligero.

La primera aparición de la franquicia en las Finales de la NBA está a casi una semana de distancia y todavía no se determina quién será su rival. Boston y Miami se alistan para el sexto partido de la serie final de la Conferencia Este.

El descanso ha sido bienvenido. Sin embargo, el óxido se convierte en una preocupación.

"Es imposible mantener tu ritmo si no estás jugando partidos", dijo el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. "Puedes hacer lo que quieras en el entrenamiento, pero no hay manera de reproducir lo que representa un partido de los playoffs de la NBA".

Los Nuggets celebraron haber barrido a los Lakers de Los Ángeles, a bordo del avión rumbo a casa. Ello les dio un día libre el martes y un día opcional el miércoles (aunque se presentaron algunos jugadores a practicar). El jueves, hubo ejercicios de acondicionamiento y otros individuales antes de regresar a la cancha para entrenar el viernes.

La intensidad crecerá cuando se acerque el jueves, día de arranque de la serie, y una vez que los Nuggets sepan a quién van a enfrentar (el Heat tiene ventaja de 3-2 con la serie, que regresa a Miami el sábado).

"Ahora mismo, como les digo a nuestros jugadores, se trata de nosotros", dijo Malone. "Tenemos que reforzar nuestra identidad y atender las áreas en las que no hemos sido lo suficientemente buenos".

Antes del descanso, Nikola Jokic, el base Jamal Murray y los Nuggets estaban navegando tranquilos, con una marca de 12-3 en la postemporada. El mejor consejo de Murray es que sigan entrenando como si esperaran jugar.

"No hay que adquirir malos hábitos esta semana", dijo Murray. "Sólo poder permanecer encerrado no puedes relajarte. Creo que eso es lo más importante: no queremos relajarnos y simplemente esperar. Queremos mantenernos alertas".

Murray aprovechó la oportunidad el jueves por la noche de sintonizar los playoffs de la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Vio al equipo de verde (su descripción de los Stars de Dallas) dar cuenta del equipo blanco (los Golden Knights de Las Vegas) en tiempo extra en el cuarto partido de las finales de la Conferencia Oeste.

Dijo que el partido le aportó una lección importante, jugar con la misma intensidad todo el tiempo, especialmente a la defensiva.