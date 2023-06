Andrés Feliz anotó 15, pero el Joventut cayó ante el Real Madrid

El Real Madrid equilibró la serie de semifinales de la Liga Endesa que le enfrenta con el Joventut Badalona al imponerse en el segundo partido, por 90-73, con una versión solvente que solo languideció en los minutos previos al descanso y se reactivó tras el mismo.



Fue Guerschon Yabusele quien lideró al conjunto blanco en el arranque del choque, anotando los siete primeros puntos desde la línea de tiros libres, colgándose del aro y acertando desde el perímetro. No hubo respuesta del rival hasta el último de ellos, rompiendo Vives una racha inicial de tres minutos y medio sin nada que llevarse a la boca en el apartado ofensivo.



El testigo que dejó Yabusele se lo quedó Nigel Williams-Goss, con dos canastas seguidas que pusieron el 11-2 y obligaron a los visitantes a pedir el primer tiempo muerto. Les sentó bien, pues trajeron del banquillo un parcial de 0-7 para situarse muy cerca. Sin embargo fue verles por el retrovisor y volver a acelerar el Real Madrid merced al ímpetu de Walter Tavares y otra vez Yabusele, impenitentes a la hora de colgarse del aro (22-14, min.10).



No fue suficiente para desgastar la constancia de Joel Parra, que inauguró el segundo acto con un triple para alcanzar los 11 puntos de un total de 17 de su equipo. A partir de ahí se sucedieron minutos de ida y vuelta, con fallos recurrentes y alternancia de puntos.



Cuando el anfitrión quiso despertar de ese letargo, el Joventut ya estaba a pleno rendimiento. Un 2-16, cincelado por la inspiración del dominicano Andrés Feliz, modificó por completo el panorama y ayudó a que el cuadro catalán se fuese con cuatro más al descanso (36-40).



El parón encendió al Real Madrid, que ajustó detalles y se impulsó en el trabajo de Hanga para aparecer en escena con un 10-2 que le puso por delante. Reaccionó la 'Penya' a ese impacto y también al posterior, cuando amenazó una vez más el plantel de Chus Mateo con abrir brecha, ayudándose de la inestimable colaboración de Henry Ellerson y sus once puntos seguidos (63-59, min.30).



En un partido tan igualado, conservar las pequeñas rentas era clave. Y en ello se afanó el equipo local en los albores del cuarto decisivo, cuando endureció su defensa. Ese detalle le ayudó a marcharse de diez, la dosis de confianza que necesitaba para no dejarse sorprender.



El resto fue mantener la intensidad ante un contrario que no volvió a encontrarse, pese a los esfuerzos postreros de Tomic en la pintura. Así las cosas, el cruce viaja igualado a Badalona, donde los de Carles Durán intentarán lograr un doble triunfo que les lleve a la final por el título.

Feliz terminó el encuentro con 15 puntos.



- Ficha técnica:



90 - Real Madrid (22+14+27+27): William-Goss (6), Hanga (6), Tavares (11), Yabusele (27) y Musa (5) -cinco inicial-, Causeur (-), Rudy Fernández (6), Hezonja (15), Sergio Rodríguez (6), Poirier (6) y Llull (2).



73 - Joventut (14+26+19+14): Guy (5), Brodziansky (-), Vives (2), Parra (13) y Tomic (12) -cinco inicial-, Busquets (6), Ellenson (17), Feliz (15) y Birgander (3).



Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Benjamín Jiménez y Andrés Fernández. Eliminaron a Ante Tomic, del Joventut de Badalona



Incidencias: Segundo partido de semifinales de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 9.468 espectadores.