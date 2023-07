Titanes arrancan ganando ante Indios en la LNB

Richard Bautista, Jassel Pérez y Luis David Montero guiaron a los Titanes del Distrito Nacional a una victoria 106-102 sobre los Indios de San Francisco de Macorís, en el primer partido de la Semifinal B de La Súper Liga de la LNB celebrado en el polideportivo de esta ciudad.

Bautista logró 22 puntos, repartió 13 asistencias y se robó tres balones, mientras que Pérez encestó 24 puntos y dio seis asistencias. Montero no se quedó atrás y concluyó con 17 tantos, nueve rebotes y lanzó de 6-4 en tiros de tres. Keith Jordan Jr. agregó 17 puntos y seis rebotes.

Los Indios tuvieron el debut de Juan Miguel Suero, quien fue el máximo anotador con 34 puntos y lanzó de 25-15 de campo. Luismal Ferreiras realizó un doble-doble de 27 unidades y 17 capturas, en tanto que Curtis Hollis se fue con 14 en anotación.

El encuentro llegó empatado 100-100 al último minuto del cuarto tiempo. Ferreiras logró un tapeo con 58 segundos y los Indios se fueron delante 102-100. Esa ventaja no duró mucho ya que Montero clavó un triple restando 46 segundos para que los Titanes pasaran a liderar 103-102.

Once segundos después, Bautista le robó el balón a Ramón Galloway y los Titanes se mantuvieron rotando la pelota, hasta que el propio Bautista encontró en el lateral izquierdo a Pérez, quien no dudó, disparó y encestó el tiro de tres que sentenció el partido. A los Indios, con desventaja de cuatro, les quedaron 17 segundos, pero no pudieron ejecutar.

Titanes e Indios volverán a enfrentarse este jueves a las 8:00 de la noche en el pabellón Mario Ortega de San Francisco de Macorís.



Reales y Leones este miércoles

El segundo partido de la Semifinal A entre los Reales de La Vega y los Leones de Santo Domingo se jugará a las 8:00 de la noche en el Palacio de los Deportes. Los veganos se impusieron 120-112 en el primer encuentro celebrado el pasado lunes en el Fernando Teruel.