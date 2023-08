Estados Unidos ya está en Málaga para jugar contra Eslovenia y España

La selección de baloncesto de Estados Unidos desembarcó este miércoles en Málaga con una expedición de hasta 108 personas para preparar los dos amistosos que disputará del Torneo del Centenario de la Federación Española, que la enfrentará a Eslovenia y España en el Palacio Martín Carpena y que servirán de preparación para el Mundial de este verano, en Filipinas, Japón e Indonesia.



Con Steve Kerr como entrenador, el exjugador NBA Grant Hill como director técnico y con un grupo de entrenadores ayudantes integrado por Mark Few, Tyronn Lue o Jeff Van Gundy, la selección estadounidense más joven que se recuerda (ningún jugador supera los 28 años de Bobby Portis) ha llegado a Málaga en vuelo chárter desde Las Vegas, donde ha realizado la primera fase de preparación para el Mundial.

Los jugadores que forman la plantilla elegida por Kerr son Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jalen Brunson (New York Knicks), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Josh Hart (New York Knicks), Austin Reaves (Los Angeles Lakers), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Cam Johnson (Brooklyn Nets), Paolo Banchero (Orlando Magic), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Jaren Jackson (Memphis Grizzlies) y Walker Kessler (Utah Jazz).

No repite ninguno de los jugadores que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio, un equipo de altísimo nivel liderado por Kevin Durant, Devin Booker, Damian Lillard o Jayson Tatum, todo ellos jugadores franquicia en sus respectivos equipos de la NBA.

Sin embargo, muchos son líderes de sus franquicias: Haliburton ha sido 'all star'; Anthony Edwards ya es una estrella; el italoamericano Paolo Banchero fue número uno del Draft del 2022 y ganó el premio a mejor novato esa misma temporada o Brandon Ingram es otro 'all star' con experiencia.

Todos ellos han llegado con entrenadores personales de cada jugador, algunos enviados por sus propios equipos; cuerpo técnico y médicos, equipo de prensa, familiares e invitados; un total de 108 personas que se hospedarán, al igual que Eslovenia y España, en el hotel El Higuerón.

El lugar donde harán noche los equipos y su entorno se encuentra a pocos metros de las instalaciones de última generación donde entrenarán durante el jueves y el viernes, el Higuerón Training Center, en la localidad de Fuengirola, donde España y Eslovenia, que llegará a Málaga el jueves, también alternarán prácticas antes de ir al Martín Carpena.

Será en el pabellón de la capital malagueña, donde habitualmente juega el Unicaja, donde se dispute el Torneo del Centenario de la Federación Española de Baloncesto (FEB) este fin de semana, que reúne a tres de las selecciones favoritas para conquistar el Mundial de Indonesia, Japón y Filipinas que se disputa desde el 25 de agosto hasta el 10 de septiembre.

Comenzará el torneo malagueño con un España-Eslovenia el viernes, continuará con el Eslovenia-Estados Unidos del sábado y concluirá con el España-Estados Unidos del domingo, todos ellos a las 21.30 horas (19.30 horas GMT), con todas las entradas agotadas.

EFE/Alberto Fuentes